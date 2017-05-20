Скончался сенатор от Удмуртии Александр Волков

«Умер первый Президент Удмуртии Александр Александрович Волков», — написал Касимов на своей странице в соцсети.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Интерфакс», что смерть Волкова наступила около часа назад в Германии, куда он уехал на лечение.

Волков был президентом Удмуртии в 2000—2014 годах, позже стал членом Совета Федерации от республики.