В Торонто пройдет парад вышиванок

В крупнейшем городе Канады — Торонто, сегодня пройдет парад вышиванок. Об этом сообщили организаторы акции. Участники марша пройдут по центральной улице «украинского городка» в Торонто, где по окончании шествия начнется концертная программа. Кроме этого, в Торонто состоится и «Вышитый автопробег», что должно привлечь внимание местных жителей к Украине. Оба мероприятия приурочены к Всемирному дню вышиванки, который отмечался во всем мире 18 мая.

Напомним: Всемирный день вышиванки — это международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнического вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая (будний день). В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет, школу или садик.