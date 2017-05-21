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04:11 (мск), источник: РИА Новости

Сооснователь Twitter сожалеет, если микроблог помог Трампу на выборах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сооснователь популярного сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс сожалеет о том, что его соцсеть, вероятно, помогла Дональду Трампу стать президентом США, как американский лидер сам заявлял ранее.

«Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею», — заявил он в интервью газете New York Times.

По мнению Уильямса, интернет «испорчен», и все больше людей осознают это.

«Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого», — объяснил он.

Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году Эваном Уильямсом, Джеком Дорси и Бизом Стоуном. Двумя годами позже Уильямс стал президентом компании. В 2010 году он покинул должность главы Twitter, его на этом посту сменил Дик Костоло.

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