Сооснователь Twitter сожалеет, если микроблог помог Трампу на выборах

«Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею», — заявил он в интервью газете New York Times.

По мнению Уильямса, интернет «испорчен», и все больше людей осознают это.

«Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого», — объяснил он.

Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году Эваном Уильямсом, Джеком Дорси и Бизом Стоуном. Двумя годами позже Уильямс стал президентом компании. В 2010 году он покинул должность главы Twitter, его на этом посту сменил Дик Костоло.