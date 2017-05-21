Погода без осадков ждет казахстанцев в воскресенье

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-западе и на северо-западе республики ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, на западе днем сильный дождь с усилением ветра, на юго-западе в ночные и утренние часы туман, сообщает официальный сайт КЧС МВД РК.

В Мангистауской области местами ожидатся гроза, усилится ветер до 15−20 м/с, ночью и утром туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской областях местами гроза, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Павлодарской, днем в Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами — ветер 15−20 м/с,