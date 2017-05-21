ВСУ сообщили о 48 обстрелах в Донбассе и семи раненых военных
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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по их позициям, семеро военных получили ранения, сообщает
«За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования… оружия… В течение минувших суток 7 военнослужащие ВС Украины получили ранения», — говорится в сообщении на странице
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Сообщается, что на донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливались южный и восточный пригороды Авдеевки. Кроме того, под обстрелы из минометов различных калибров, легкого стрелкового вооружения попали позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого.
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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.