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08:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ВСУ сообщили о 48 обстрелах в Донбассе и семи раненых военных

По информации пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливались южный и восточный пригороды Авдеевки.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по их позициям, семеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

«За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования… оружия… В течение минувших суток 7 военнослужащие ВС Украины получили ранения», — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

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По информации пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении из миномета калибром 120 миллиметров были обстреляны их позиции в районе Павлополя, Водяного и Широкино, из минометов калибром 82 миллиметра — вблизи Красногоровки.

Сообщается, что на донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливались южный и восточный пригороды Авдеевки. Кроме того, под обстрелы из минометов различных калибров, легкого стрелкового вооружения попали позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого.

По информации пресс-центра, на луганском направлении под обстрелы из минометов калибром 120 миллиметров попали опорные пункты военных в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Кроме того, из минометов калибром 82 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса и гранатометов обстреливались опорные пункты вблизи Крымского.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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