В воскресенье синоптики ожидают дожди и грозы
В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.
На западе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 13 градусов, днем от 18 до 25 градусов.
На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.
В центре переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
На юге переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем гроза, ветер
Ранее сообщалось, что в субботу днем Одессу накрыл мощный дождь с градом. Некоторые улицы превратились в реки, а диаметр градин достигал размера 3 сантиметров.