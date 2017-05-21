Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
14События недели в фотографиях
8«Суперлюди» Японии
08:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В воскресенье синоптики ожидают дожди и грозы

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье ​​в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также
В Украину идут дожди и грозы

На западе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 13 градусов, днем от 18 до 25 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

В центре переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 4 до 10 градусов, днем от 17 до 22 градусов. Прогноз погода от Укргидрометцентра на воскресенье, 21 мая.

На юге переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 12 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу днем Одессу накрыл мощный дождь с градом. Некоторые улицы превратились в реки, а диаметр градин достигал размера 3 сантиметров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+16°
пасмурно
768 мм рт. ст.
повышенное
51 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Сборные России и Финляндии сыграют в матче за бронзу ЧМ-2017
Порошенко надеется на продление санкций ЕС против России
Британия не намерена платить Евросоюзу €100 млрд
Катар поддерживает продление соглашения о нефтедобыче
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии
«Зенит» и ЦСКА поспорят за путевку в Лигу чемпионов
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь