Жадан получил премию имени Василия Стуса
Писатель стал лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.
Писатель стал лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.
Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года. Об этом сообщается на странице в Facebook
«Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан, украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист», — говорится в сообщении.