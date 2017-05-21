Аэропорт Кокшетау запустил рейс в Москву

В настоящее время аэропорт Кокшетау выполняет внутренние авиарейсы по маршрутам Актау-Кокшетау-Актау, Алматы-Кокшетау-Алматы. Рейсы выполняются 2 раза в неделю.

С 5 мая возобновлен авиамаршрут Шымкент-Кокшетау-Шымкент. Перелеты осуществляются еженедельно в пятницу и воскресенье. Рейсы выполняет Авиакомпания СКАТ на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Время вылета и прилета подобрано таким образом, чтобы обеспечить возможность пассажирам из Кокшетау продолжить полеты через аэропорты Актау, Алматы и Шымкент в регионы Северного Кавказа, южной части России, Турцию и др.

Рейсы по новому авиамаршруту по направлению Москва-Кокшетау-Москва будет осуществлять «Авиакомпания S7» еженедельно по воскресеньям на комфортабельных лайнерах Airbus A320. Время в полете составит 3−3,5 часа.

Самолет будет прибывать в аэропорт «Домодедово». Стоимость билета составляет от 50 тыс. тенге. На сегодняшний день продажи билетов уже открыты, всю дополнительную информацию можно получить в справочной аэровокзала по телефону 51−04−43.