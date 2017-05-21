Аэропорт Кокшетау запустил рейс в Москву
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — 21 мая состоялась торжественная презентации нового рейса
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — 21 мая состоялась торжественная презентации нового рейса
В настоящее время аэропорт Кокшетау выполняет внутренние авиарейсы по маршрутам
С 5 мая возобновлен авиамаршрут
Время вылета и прилета подобрано таким образом, чтобы обеспечить возможность пассажирам из Кокшетау продолжить полеты через аэропорты Актау, Алматы и Шымкент в регионы Северного Кавказа, южной части России, Турцию и др.
Рейсы по новому авиамаршруту по направлению
Самолет будет прибывать в аэропорт «Домодедово». Стоимость билета составляет от 50 тыс. тенге. На сегодняшний день продажи билетов уже открыты, всю дополнительную информацию можно получить в справочной аэровокзала по телефону 51−04−43.