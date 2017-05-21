На гей-параде в Нью-Йорке развернули казахстанский флаг
Участник парада несколько раз крикнул «Алга Казахстан».
Участник парада несколько раз крикнул «Алга Казахстан».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Вадим Акинфеев.
«Знакомый находится в New York и увидал сегодня ГЕЙ парад. Заснял видео и прислал мне. Казахстан как всегда выделился. Делюсь с вами», — написал он.
На кадрах запечатлен молодой человек в платье, темных очках, а на ногах у него женская обувь на каблуках.
Он несколько раз крикнул «Алга Казахстан».