На гей-параде в Нью-Йорке развернули казахстанский флаг

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Вадим Акинфеев.

«Знакомый находится в New York и увидал сегодня ГЕЙ парад. Заснял видео и прислал мне. Казахстан как всегда выделился. Делюсь с вами», — написал он.

На кадрах запечатлен молодой человек в платье, темных очках, а на ногах у него женская обувь на каблуках.



Он несколько раз крикнул «Алга Казахстан».