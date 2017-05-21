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08:18 (мск), источник: 365info.kz

На гей-параде в Нью-Йорке развернули казахстанский флаг

Участник парада несколько раз крикнул «Алга Казахстан».

Источник: 365info.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Вадим Акинфеев.

«Знакомый находится в New York и увидал сегодня ГЕЙ парад. Заснял видео и прислал мне. Казахстан как всегда выделился. Делюсь с вами», — написал он.

На кадрах запечатлен молодой человек в платье, темных очках, а на ногах у него женская обувь на каблуках.

Он несколько раз крикнул «Алга Казахстан».

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