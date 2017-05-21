В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

За $87,5 тыс. ушел с молотка сделанный Ленноном набросок изображения для обложки альбома The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967). На рисунке черными чернилами запечатлены в схематичной форме музыканты коллектива и клумбы с выложенным из цветов названием группы. Оценочная стоимость лота составляла $40 тыс. — $60 тыс.

Официальный представитель аукционного дома Даррен Джульен ранее сообщил ТАСС, что в подлинности рисунка нет никаких сомнений. «Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это — рука Джона Леннона», — указывал он. По сведениям экспертов Julien’s Auctions, рисунок был обнаружен в Великобритании, в доме, где в течение нескольких лет жил Леннон.