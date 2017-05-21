В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

За $87,5 тыс. ушел с молотка сделанный Ленноном набросок изображения для обложки альбома The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967). На рисунке черными чернилами запечатлены в схематичной форме музыканты коллектива и клумбы с выложенным из цветов названием группы. Оценочная стоимость лота составляла $40 тыс. — $60 тыс.
Официальный представитель аукционного дома Даррен Джульен ранее сообщил ТАСС, что в подлинности рисунка нет никаких сомнений. «Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это — рука Джона Леннона», — указывал он. По сведениям экспертов Julien’s Auctions, рисунок был обнаружен в Великобритании, в доме, где в течение нескольких лет жил Леннон.
Рисунок, который создал Кобейн, когда учился в школе, ушел с молотка за $64 тыс. Эта сумма многократно превысила оценочную стоимость лота — $2 тыс. — $4 тыс. На картине на
По сведениям Julien’s Auctions, Кобейн подарил рисунок членам своей семьи. Картину выставил на торги отец музыканта Дональд Кобейн.
В число наиболее ценных лотов также вошло фортепиано, на котором играл «король рок-н-ролла» Элвис Пресли (1935−1977), а также принадлежавшее ему бриллиантовое кольцо. Музыкальный инструмент был продан за $112,5 тыс., а украшение — за $204,8 тыс. За $112,5 тыс. ушла с молотка куртка, в которой выступал «король поп-музыки» Майкл Джексон (1958−2009).