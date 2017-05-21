Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
07:37 (мск), источник: ТАСС

В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Рисунки лидера британской группы The Beatles («Битлз») Джона Леннона (1940−1980) и фронтмена американского коллектива Nirvana («Нирвана») Курта Кобейна (1967−1994) были проданы с торгов, проведенных в субботу в Нью-Йорке аукционным домом Julien’s Auctions. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

За $87,5 тыс. ушел с молотка сделанный Ленноном набросок изображения для обложки альбома The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967). На рисунке черными чернилами запечатлены в схематичной форме музыканты коллектива и клумбы с выложенным из цветов названием группы. Оценочная стоимость лота составляла $40 тыс. — $60 тыс.

Официальный представитель аукционного дома Даррен Джульен ранее сообщил ТАСС, что в подлинности рисунка нет никаких сомнений. «Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это — рука Джона Леннона», — указывал он. По сведениям экспертов Julien’s Auctions, рисунок был обнаружен в Великобритании, в доме, где в течение нескольких лет жил Леннон.

Рисунок, который создал Кобейн, когда учился в школе, ушел с молотка за $64 тыс. Эта сумма многократно превысила оценочную стоимость лота — $2 тыс. — $4 тыс. На картине на красно-оранжевом фоне изображены четыре енота, карабкающиеся по черным ветвям дерева. В нижнем правом углу полотна подпись: «Курт».

По сведениям Julien’s Auctions, Кобейн подарил рисунок членам своей семьи. Картину выставил на торги отец музыканта Дональд Кобейн.

В число наиболее ценных лотов также вошло фортепиано, на котором играл «король рок-н-ролла» Элвис Пресли (1935−1977), а также принадлежавшее ему бриллиантовое кольцо. Музыкальный инструмент был продан за $112,5 тыс., а украшение — за $204,8 тыс. За $112,5 тыс. ушла с молотка куртка, в которой выступал «король поп-музыки» Майкл Джексон (1958−2009).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
Сборные России и Финляндии сыграют в матче за бронзу ЧМ-2017
Порошенко надеется на продление санкций ЕС против России
Британия не намерена платить Евросоюзу €100 млрд
Катар поддерживает продление соглашения о нефтедобыче
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии
«Зенит» и ЦСКА поспорят за путевку в Лигу чемпионов
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь