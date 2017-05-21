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08:40 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Диетологи назвали сладости, которые можно есть каждый день

Диетологи советуют перейти на эти сладости и разрешают есть их каждый день.

Врачи доказали, что существуют сладости, которые можно есть каждый день без вреда для здоровья. Регулярное употребление мармелада, джема и конфитюра способно оздоровить организм. по словам медиков, фруктовые смеси способны улучшить работу желудка и нормализовать пищеварение.

Кроме того, мармелад помогает телу очиститься от вредных веществ, которые попадают вместе с пищей. Польза мармелада в чем-то похожа на шоколад. Но калорийность мармелада намного ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры.

Но не стоит злоупотреблять такими рекомендациями. Ограничить употребление до нескольких кусочков днем и желательно утром. Также стоит учитывать и состав мармелада: он должен быть максимально натуральным.

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