Диетологи назвали сладости, которые можно есть каждый день

Врачи доказали, что существуют сладости, которые можно есть каждый день без вреда для здоровья. Регулярное употребление мармелада, джема и конфитюра способно оздоровить организм. по словам медиков, фруктовые смеси способны улучшить работу желудка и нормализовать пищеварение.

Кроме того, мармелад помогает телу очиститься от вредных веществ, которые попадают вместе с пищей. Польза мармелада в чем-то похожа на шоколад. Но калорийность мармелада намного ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры.

Но не стоит злоупотреблять такими рекомендациями. Ограничить употребление до нескольких кусочков днем и желательно утром. Также стоит учитывать и состав мармелада: он должен быть максимально натуральным.