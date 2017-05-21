Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

«С 9:00 до 20:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, днем в столице будет облачно, с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха не превысит 14−16 градусов.