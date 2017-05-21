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10:30 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Шквалистый ветер ожидается в столичном регионе в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Источник: Reuters

«С 9:00 до 20:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, днем в столице будет облачно, с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха не превысит 14−16 градусов.

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