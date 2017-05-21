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10:09 (мск), источник: Sputnik.md

Синоптики рассказали, когда в Молдову придет настоящее лето

Начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка рассказал Sputnik, когда в страну придет настоящее лето.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Весна этого года в Молдове удивляет своей переменчивостью — за один месяц было и по-летнему жарко, и по-зимнему снежно. В начале мая на страну обрушились дожди. Чего еще можно ждать от капризов молдавской весны, и когда в страну придет настоящее лето, Sputnik рассказал начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

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«Лето скоро не придет, потому что в последующие дни в дневные часы температура местами будет ниже нормы. Речь идет о северных районах республики. На юге температуры будут в пределах нормы», — сказал собеседник.

По его словам, в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+8.

«Потепление ожидается только после 27 мая», — подчеркнул Рошка.

По прогнозам синоптиков, в это воскресенье, на большей части страны возможны дожи с грозами, а местами даже с градом. Метеорологи подчеркивают, что интенсивность осадков будет гораздо меньше, чем в прошлые выходные, когда действовал «желтый код» метеоопасности. в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+19, что ниже нормы. Ночные температуры, напротив, вписываются в норму, в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+13. Согласно прогнозу Госгидрометеослужбы, небольшие дожди возможны и в понедельник.

Согласно данным портала Gismeteo уже 29 мая в Кишиневе ожидается настоящая летняя погода и +29 градусов по Цельсию. Однако в первые дни июля в столице прогнозируется в среднем +26. А уже с 8 июня ожидается жара в +30 и даже +32.

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