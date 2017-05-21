Синоптики рассказали, когда в Молдову придет настоящее лето
Начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка рассказал Sputnik, когда в страну придет настоящее лето.
Начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка рассказал Sputnik, когда в страну придет настоящее лето.
КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Весна этого года в Молдове удивляет своей переменчивостью — за один месяц было и
«Лето скоро не придет, потому что в последующие дни в дневные часы температура местами будет ниже нормы. Речь идет о северных районах республики. На юге температуры будут в пределах нормы», — сказал собеседник.
По его словам, в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+8.
«Потепление ожидается только после 27 мая», — подчеркнул Рошка.
По прогнозам синоптиков, в это воскресенье, на большей части страны возможны дожи с грозами, а местами даже с градом. Метеорологи подчеркивают, что интенсивность осадков будет гораздо меньше, чем в прошлые выходные, когда действовал «желтый код» метеоопасности. в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+19, что ниже нормы. Ночные температуры, напротив, вписываются в норму, в ночные часы 23 и 24 мая температуры опустятся до +3..+13. Согласно прогнозу Госгидрометеослужбы, небольшие дожди возможны и в понедельник.
Согласно данным портала Gismeteo уже 29 мая в Кишиневе ожидается настоящая летняя погода и +29 градусов по Цельсию. Однако в первые дни июля в столице прогнозируется в среднем +26. А уже с 8 июня ожидается жара в +30 и даже +32.