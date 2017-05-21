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11:54 (мск), источник: Kazinform

Казахстанский ученый разработал уникальную технологию очистки вредных выбросов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский ученый Александр Борисенко создал технологию, граничащую с научной фантастикой, однако уже год успешно работающую в его заводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Александр Борисенко — глава многопрофильной компании «Absalut Ecology». В своем заводе он уже установил комплекс, который сжигает мусор без выбросов в атмосферу вредных веществ. Сложно поверить, но на выходе газ трансформируется в чистый воздух, а при его очистке не используются никакие реагенты.

Что интересно, эта технология способна очищать любые технологические газы, то есть ее можно внедрять как в автомобилях, так и в крупных индустриальных заводах и ТЭЦ.

«Так как такой технологии не существует, то всегда очень сложно внедрить то, чего нет. Многие не понимают, и объяснить происходящий процесс еще предстоит серьезно. Мы увидели те процессы, которые происходят в природе и научились их катализировать. То есть, мы делаем то, что делает природа. Она точно так же очищает», — рассказал он корреспонденту Казинформа.

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Александр Борисенко признается, что его технология идет в разрез с классической наукой, поэтому многие относятся к нему с недоверием. К тому же она настолько гибкая, что производству нет необходимости менять технологический процесс. Размер самого комплекса, так же, как и его цена, зависит от объема выбрасываемых газов предприятием.

«Есть вход — газоанализатор, который анализирует газ и есть выход газа. (…) На выходе нет никакого дыма. Технологические газы, которые должны были уйти в атмосферу, заходят в наш реактор. Реактор называется пларонный — это новое слово. Больше никаких химических элементов, реагентов мы не добавляем. Вообще эти вещи мы не публикуем. Они идут в разрез с классической наукой, потому что мы делаем то, что делаем природа. Можно только посмотреть. (…) Мы не нарушаем технологический процесс заказчика. Мы можем из дымовой трубы, откуда выбрасываются газы, дымососом забирать газы и отправлять к нам в установку», — объяснил он корреспонденту Казинформа.

По мнению новатора, эта технология могла бы совершить революцию в области утилизации мусора.

«Сегодня есть возможность не создавать полигоны. Мусор можно сразу же сортировать, а ту часть, которая не представляет ценностей, сжигать без вреда для атмосферы. Я думаю, это самая основная область, в которой можно применять нашу технологию. Но практически все то, что ранее выбрасывали в атмосферу, технология позволяет утилизировать и превращать в безопасные химические элементы, не загрязняя окружающую среду», — пояснил он.

Работа над этой технологией проводилась в течение 15 лет методом проб и ошибок. По словам Александра Борисенко, им приходилось преодолевать немало неудач.

«Сейчас невозможно представить жизнь без компьютера, но для того, чтобы мы пришли к этому, минуло 50 лет. Когда мы изначально говорили о нашей технологии, все улыбались. Они говорили, что этого не может быть. Но мы это сделали. Мы тоже пережили очень много неудач. Были у нас и возгорания, мы не понимали ряда процессов. Мы проделали большую научную работу, некоторые эксперименты проводились годами. (…) Сегодня на нашем предприятии эта технология отработала год и полностью показала свою состоятельность, безопасность, экономичность», — рассказал Александр Борисенко корреспонденту Казинформа.

В настоящее время у компании есть иностранный партнер, а благодаря Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global о своей разработке Александр Борисенко расскажет на выставке ЭКСПО-2017. Скептиков и всех желающих он готов пригласить на завод и продемонстрировать его работу.

Напомним, недавно его разработка выиграла в конкурсе инноваторов и изобретателей «Online EXPO», организованном коалицией, и среди пяти лучших разработок получила возможность выставляться в казахстанском павильоне выставки.

«Коалиция проделала большую работу, собрав всех инноваторов, и благодаря ей вы сейчас задаете мне вопросы. Я благодарю эту организацию, что она, по крайней мере, показывает и доносит до людей, поддерживает отечественных разработчиков. Коалиция помогает этим проектам выходить на большой рынок», — отметил бизнесмен.

Стоит также отметить, что у Александра Борисенко есть второе изобретение «Пларонный очиститель воздуха». Установка представляет собой усовершенствованную технологию работы ионизаторов воздуха и предназначена для насыщения воздуха легкими отрицательными аэроионами, восполнения их дефицита в жилых и производственных помещениях.

Установка нейтрализует вредные химические соединения, неприятные запахи, устраняет пыль, микробы и бактерии, тем самым проявляя бактериостатическое и бактерицидное действие. Технология очистки обеспечивает продолжительный и безопасный цикл работы с минимальными энергозатратами, не более 100 ватт. Главной особенностью данного прибора является оборотная вода, которая выполняет функцию дорогостоящих фильтров.

Технология очистки воздуха благотворно сказывается на самочувствии человека, а также позволяет создавать уникальные условия для роста растений в естественных условиях, тем самым повышая урожайность без использования химических удобрений.

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