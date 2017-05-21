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10:39 (мск), источник: Publika.md

В столице в 12-й раз прошла «Ночь музеев»

Тысячи гостей собрала накануне Ночь музеев. Доступ к экспозициям был бесплатным.

Источник: Publika.md

А дополняли их концерты классической музыки, реставрация исторических событий и выставка ретроавтомобилей.

Самыми благодарными посетителями Ночи музеев были дети. Многих совершили путешествие в мир прошлого впервые.

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«Стараемся привить любовь к истории и детям».

Для юных посетителей организовали увлекательную конкурсную программу.

«Разделились на команды и пытаемся собрать пазл, изображающий косулю».

В Национальном историческом музее организовали выставку ретромашин и мотоциклов. На некоторых даже разрешили прокатиться. Не обошлось и без реставрации средневековых боев.

Этнографический музей представил экспозицию свадебных традиций.

«Я считаю, что это самая важная выставка года. Свадьба задает порядок в новой семье, а эта экспозиция — в музее», — сказала организатор выставки Варвара Бузилэ.

«Я узнала о предметах, значение которых мне было неизвестно, например, об иконе, украшенной цветами. По традиции, цветы невесты следовало хранить до вступления в брак уже её дочери».

Ночь музеев проходила в Кишиневе в 12-й раз. Организуют ее под патронажем Министерства культуры.

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