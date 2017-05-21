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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Пес, качающий пресс вместе с людьми, покорил пользователей Instagram

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Instagram набирает популярность видео с псом, который делает упражнение «велосипед» вместе с людьми.

Золотистого ретривера, запечатленного на видео, зовут Риптайд, и он тренируется вместе с женской спортивной командой Стэнфорда.

«Давай, Рип, делай “велосипед”, не останавливайся», — подбадривает пса его хозяйка под чей-то смех.

В комментариях пользователи Instagram похвалили Риптайда, а некоторые написали, что делают это упражнение аналогичным образом.

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