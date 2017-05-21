Пес, качающий пресс вместе с людьми, покорил пользователей Instagram

Золотистого ретривера, запечатленного на видео, зовут Риптайд, и он тренируется вместе с женской спортивной командой Стэнфорда.

«Давай, Рип, делай “велосипед”, не останавливайся», — подбадривает пса его хозяйка под чей-то смех.