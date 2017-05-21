В Омске тараканы кишат на улице, не боясь света и людей

Омич пожаловался в паблик портала Om1.ru на тараканов, которые кишат на Левобережье. Инцидент, по словам омича, произошел у дома № 31 по улице Комарова. Как рассказывает пользователь, его внимание привлекла движущаяся крышка коллектора. Он подошел ближе и увидел множество насекомых.

Из сообщения омича:

— При ближайшем осмотре выяснилось — это орда тараканов выбралась посмотреть на звезды и доесть то, что днем оставляли голубям. Тараканы все как на подбор, здоровенные, рыжие, иногда чёрные.