Крымские спасатели усилили патрулирование туристических троп и мест массового отдыха

По данным ведомства, 40 спасателей и добровольцев и девять единиц техники патрулируют в выходные дни туристические тропы и места массового отдыха. Под постоянным контролем сотрудников аварийно-спасательной службы находятся наиболее посещаемые жителями и гостями полуострова туристические места: плато горы Ай- Петри, район Ангарского перевала, гора Демерджи, плато Караби яйла, пещерные города Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Бахчисарайское водохранилище, Кутузовское озеро, Большой каньона Крыма, Буковая поляна и др.

Во время профилактических рейдов спасатели беседуют с туристами о предотвращении лесных пожаров и мерах предосторожности при прохождении туристического маршрута, раздают памятки, а также сообщают номера телефонов, которыми они могут воспользоваться в случае необходимости.

Личный состав, который участвует в патрулировании горнолесной зоны, обеспечен радиостанциями, шанцевым инструментом. Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, на случай возникновения ЧС предусмотрен резерв сил и средств.