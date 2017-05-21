Крымские спасатели усилили патрулирование туристических троп и мест массового отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая- РИА Новости (Крым). В Крыму усилили патрулирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая- РИА Новости (Крым). В Крыму усилили патрулирование
По данным ведомства, 40 спасателей и добровольцев и девять единиц техники патрулируют в выходные дни туристические тропы и места массового отдыха. Под постоянным контролем сотрудников
Во время профилактических рейдов спасатели беседуют с туристами о предотвращении лесных пожаров и мерах предосторожности при прохождении туристического маршрута, раздают памятки, а также сообщают номера телефонов, которыми они могут воспользоваться в случае необходимости.
Личный состав, который участвует в патрулировании горнолесной зоны, обеспечен радиостанциями, шанцевым инструментом. Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, на случай возникновения ЧС предусмотрен резерв сил и средств.