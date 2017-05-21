Рустам Минниханов запустил «Каравон» в Никольском

С самого утра на центральной сельской площади развернулись народные гулянья, открылись ремесленные мастерские и театральные балаганчики. К полудню в округе, кажется, не осталось никого, кто бы не попробовал национальных сладостей или не сплясал на ярмарке.

Татарстанцы приезжали в Никольское целыми семьями, чтобы присоединиться к древней традиции и увидеть выступления десятков фольклорных ансамблей со всей страны, в том числе главных гостей праздника — прославленного липецкого театра танца «Казаки России». Более 20 тысяч гостей ждут сегодня в Лаишевском районе республики.

Рустама Минниханова на празднике ждала шумная встреча, на входе в фестивальные павильоны выстроился живой коридор артистов. По русской народной традиции встречали лидера республики хлебом и солью. Осмотрев ярмарку, Президент РТ обратился к гостям фестиваля, приветствовав их со сцены.

«“Каравону” 25 лет, и это серьезный бренд нашей республики. Все это — наши традиции, наша история. Мы очень бережно относимся к нашей истории, будь то история мусульманская или православная. Только вчера мы провели большой праздник в Болгаре, а сегодня уже здесь проводим “Каравон”. Этот фольклорный праздник — одно из красивейших достояний нашей республики», — подчеркнул он.

Главная сцена фестиваля начала работу, приняв театрализованный пролог, рассказывающий зрителям об истории праздника, села и его покровителе — Николе Вешнем. Эпицентром праздника стала большая концертная площадка «Разгуляй!», на которой разместились десятки театральных, кинематографических, ярмарочных, обрядовых и игровых павильонов. По традиции кульминацией «Каравона» станет одноименный хоровод в три круга, присоединиться к которому смогут все коллективы и гости праздника.

В Никольское приехали сразу четыре ведущих фольклорных коллектива России. На «Каравоне» запланировано выступление молодежной группы «Терем» при Центре русской культуры Подольска, нижегородского семейного фольклорного коллектива «Птицы-Жар» и «Царев-город» из Йошкар-Олы. Из Удмуртии в Татарстан прибыл ансамбль «Колядки», его артисты покажут татарстанцам программу «Силовые мужицкие забавы».

Среди самых любопытных активностей фестиваля в этом году: мастер-классы по ремесленному делу и народным промыслам «Город мастеров», показ документальных фильмов о народных праздниках «Киносеанс у озера», «Мода от народа» — показ русских народных костюмов, конкурс хороводниц России. На «Разгуляе» в этом году открыты сразу несколько сцен: малая концертная площадка принимает фольклорные коллективы, а уличные театры России и Татарстана ждут гостей в «Балаганчике».

Совсем юные гости «Каравона» смогли найти себе занятие по душе на детской игровой площадке, а любителям активного отдыха постарше организаторы предложили пройти квест «В поисках сокровищ», получив в подарок браслет с логотипом фестиваля.

«Традиционно в конце мая на день Николы Внешнего мы собираемся здесь, в селе Никольское. Для нас большая гордость, что “Каравон” стал одним из культурных брендов республики, стал узнаваемым далеко за пределами района. “Каравон” сегодня — уникальная площадка, где собираются любители русского фольклора, танцев, песен, истории и обрядов», — рассказал глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

25 лет фольклорный праздник в селе Никольское хранит традиции русской культуры, ежегодно собирая на своих площадках сотни артистов и ремесленников.

В старину в Никольском «Каравон» отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к семейным праздничным столам, а затем на улицу, где устраивались гулянья и одноименный хоровод. Он не только объединял всех жителей села на основе традиций предков, но также имел и прагматическое значение: после сева молодые играли свадьбы, среднее и старшее поколения ходили друг к другу в гости, пели песни, поминали усопших и просили у своего покровителя Николы Вешнего богатого урожая.

В селе был создан и творческий ансамбль «Каравон». Из первого состава ансамбля до сегодняшнего дня дожили шесть человек, старшим из которых уже 90 лет. Сегодня в коллективе есть группы среднего и младшего возраста, всего более 50 человек. Ансамбль вырастил новое поколение, которое наряду с его корифеями продолжает дело сохранения русских народных традиций.

С каждым годом количество фольклорных ансамблей на фестивале увеличивалось, расширялась его география. После посещения «Каравона» на тот момент Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2003 году, праздник был включен в календарь знаменательных и памятных дат республики и стал проводиться по указу Президента РТ. В 2011 году в селе даже был построен музей истории «Каравона».

В 2016 году фестиваль посетили более 20 тысяч зрителей, участие в нем приняли 170 фольклорных коллективов. «Каравон» действительно стал брендовым проектом Лаишевского района РТ и всей Республики Татарстан. Помимо огромного числа уникальных народных коллективов каждый год праздник принимает именитых гостей.