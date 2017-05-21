Стыдные вопросы про «Твин Пикс» (без спойлеров!). Почему все говорят о сериале? Кто убил Лору Палмер? И кто такой Боб?

Источник: AP 2017

Поклонники никак не могут дождаться премьеры, а остальные недоумевают: многие до сих пор знакомы с феноменом «Твин Пикса» лишь понаслышке. Антон Долин подготовил ответы на стыдные вопросы о сериале, которые помогут зрителям войти в курс дела и понять, при чем тут Черный вигвам, совы и кофе. «Твин Пикс» — что это вообще такое? «Твин Пикс» — американский телесериал, созданный знаменитым режиссером Дэвидом Линчем и соавтором сценария Марком Фростом. В нем два сезона и тридцать эпизодов, он выходил с 1990 года по 1991-й. А Твин Пикс (без кавычек) — это вымышленный город в штате Вашингтон, близ канадской границы. Как раз в нем и его окрестностях разворачивается действие сериала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BURWWVygZoI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Добро пожаловать в "Твин Пикс". Только не в сериал, а в штат Вашингтон. Посмотрите, как выглядят на самом деле места, где снимали культовую картину ?Reuters/Jason Redmond #твинпикс #сериал #вашингтон #twinpeaks #washington #bestofthephoto #instagood #instadaily #storyfortheglory</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от † (@storyfortheglory) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T10:46:30+00:00">Май 19 2017 в 3:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Почему все с ним так носятся? Считается, что «Твин Пикс» изменил правила игры в мире телевидения, уравняв его с «большим кино» и даже показав преимущества многосерийного формата. Это сугубо авторский экспериментальный проект Линча и Фроста, хотя Линч снял как режиссер всего шесть серий. В том числе, важнейшие — первую и последнюю. Весь бум независимых сериалов в США последних десяти лет так или иначе восходит к открытиям, совершенным «Твин Пиксом», а многие создавались под его непосредственным влиянием. При этом в момент выхода на экраны «Твин Пикс» оценивался далеко не так однозначно, а второй сезон до сих пор многим кажется провальным.

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Так, а в каком это жанре? Трудно сказать однозначно. Формально «Твин Пикс» — криминальная драма-расследование, но в то же время — мистический триллер и бытовая комедия с элементами абсурда. Трагическое и фарсовое, страшное и мелодраматическое существуют здесь бок о бок.

Сериал 8.0 Твин Пикс 1990 / США / 47 мин. Twin Peaks драма криминал ...

О чем сериал? В первые минуты сериала местный рыболов-любитель находит на берегу реки обнаженное и завернутое в пластик тело Лоры Палмер, знакомой всему городу школьной королевы красоты. Затем в Твин Пикс прибывает агент ФБР Дейл Купер, который начинает свое расследование при помощи шерифа. В деле об убийстве оказываются так или иначе замешаны многие жители городка, а также таинственные силы, обитающие в лесу неподалеку. К середине сериала выясняется личность убийцы, но опасность продолжает угрожать Твин Пиксу. Лора Палмер! Кто убил Лору Палмер? Главный вопрос сериала и один из самых популярных в истории телевидения. Вопрос, ответ на который не так прост, как кажется. Линч вообще не хотел поначалу раскрывать имя убийцы, но продюсеры настояли: расследование должно быть доведено до победного конца. Режиссер поддался — и начал терять интерес к собственному детищу. Линч и сегодня утверждает, что до сих пор не знает, кто убил Лору Палмер. Если вы хотите узнать быстрый и поверхностный ответ на этот вопрос, то вместо сериала посмотрите фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь», снятый Линчем уже потом (1992). Там просто и недвусмысленно показаны все детали убийства Лоры, расследованию которого посвящена первая половина сериала.

Черный вигвам — это где? Там что, про индейцев? Черный вигвам — мистическое параллельное пространство, куда закрыт доступ для смертных (за некоторыми исключениями). Выглядит оно как красная комната. Впрочем, существует теория, согласно которой красная комната — не сам Черный вигвам, а его предбанник. Согласно мифологии «Твин Пикса», существует и Белый вигвам, но где он находится и как устроен, никто не может сказать наверняка. Кстати, верования индейцев очень важны для сериала, и один из значимых его персонажей, помощник шерифа Хоук, — индеец. «Совы не то, чем кажутся». В этом есть хоть какой-то смысл? Да, у этой фразы совершенно конкретный смысл — в контексте сериала и толкования видений агента Дэйла Купера, открывающих секрет смерти Лоры Палмер. После выхода сериала фраза ушла в народ и с тех пор обозначает непрямое, скрытое значение любого очевидного явления. А что за карлик и великан? И кто такой Боб? Танцующий и говорящий загадками Человек Из Другого Места (так в титрах зовут карлика) и более благожелательный к людям Великан (его альтер эго — дряхлый официант из отеля, где поселился Купер) — вероятно, обитатели Черного вигвама. Они являются чаще во снах и видениях, чем наяву.

Боб — демон, обитающий в лесу и в Черном вигваме. Он обладает способностью вселяться в людей. Его роль сыграл бутафор Френк Сильва. Согласно апокрифу, в неудачном дубле он случайно отразился в зеркале, куда заглядывал один из актеров, и Линчу это понравилось. Так Сильва стал актером и одним из важнейших персонажей сериала. По другой версии, никакой случайности в этом не было — только режиссерский замысел. Линч и Сильва давно были знакомы и работали вместе. Кстати, Сильва — из тех актеров, которые не дожили до съемок нового «Твин Пикса», и без него мир сериала кажется неполным (или даже невозможным). Ушла из жизни и Кэтрин Коулсон, одна из старейших соратниц Линча. Коулсон играла Женщину С Поленом, но, по некоторым данным, она успела сняться в фильме. Что еще за Женщина С Поленом? Еще один таинственный персонаж сериала. Женщина, которая действительно все время носит с собой полено и разговаривает с ним. А полено дает ей разные подсказки для расследования. Женщина С Поленом помогает советами агенту Куперу.

Фоторепортаж Добро пожаловать в «Твин Пикс» Добро пожаловать в штат Вашингтон: именно тут находится вымышленный городок Твин Пикс из телесериала Дэвида Линча 1990 года.

А как с этим всем связаны вишневый пирог и кофе? Несмотря на зловещие события в Твин Пиксе, агент Купер влюбляется в этот город, даже не успев познакомиться с его жителями. Он восхищен растущими вокруг Твин Пикса пихтами Дугласа и очарован вкусом местного вишневого пирога, а также крепкого черного кофе, которым этот пирог можно запивать. Линч, как и Купер, кофеман со стажем, он даже выпускает и продает собственный бренд кофе. Там снимался кто-то известный? «Твин Пикс» начинался как эксперимент, поэтому настоящих мировых звезд в нем вы не встретите. Для Кайла Маклахлена (агент Купер) эта роль так и осталась самой знаменитой; Дэвид Духовны и Хизер Грэм, напротив, тогда еще не были по-настоящему известны. Многих актеров из сериала — Шерил Ли, Майкл Онткин, Рэй Уайз — до сих пор помнят прежде всего по их ролям в «Твин Пиксе». Некоторое исключение составляют Ричард Бимер и Расс Тэмблин, известные по «Вестсайдской истории», и трижды номинантка «Оскара» Пайпер Лори. Отдельно следует отметить Джека Нэнса, верного друга и любимого актера Линча, сыгравшего еще в его культовом дебюте «Голова-ластик». Играет в «Твин Пиксе» и сам Дэвид Линч. А Дэвид Линч что, такой крутой?

Линч — один из главных новаторов современного кино, автор загадочных и не поддающихся расшифровке картин, одна из которых — «Малхолланд Драйв» (2001) — признана лучшим фильмом XXI века (ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса). Предыдущий фильм «Внутренняя империя» Линч снял 11 лет назад, получив за него почетного «Золотого льва» в Венеции. Почему третий сезон сняли только сейчас? Последние четверть века фанаты грезили о продолжении «Твин Пикса». По мотивам сериала проводился фестиваль, было написано множество книг и создано несколько сайтов. Однако Линч был погружен в другие проекты — также, вероятно, к продолжению не стремились продюсеры. Формальным (или неформальным?) поводом для возвращения сериала стала фраза, сказанная Лорой Палмер агенту Куперу в Черном вигваме: она предупредила, что их следующая встреча состоится через двадцать пять лет.

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