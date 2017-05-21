Стыдные вопросы про «Твин Пикс» (без спойлеров!). Почему все говорят о сериале? Кто убил Лору Палмер? И кто такой Боб?
21 мая на американском Showtimes начнется показ нового сезона «Твин Пикса» — культового сериала Дэвида Линча и Марка Фроста.
21 мая на американском Showtimes начнется показ нового сезона «Твин Пикса» — культового сериала Дэвида Линча и Марка Фроста.
Поклонники никак не могут дождаться премьеры, а остальные недоумевают: многие до сих пор знакомы с феноменом «Твин Пикса» лишь понаслышке. Антон Долин подготовил ответы на стыдные вопросы о сериале, которые помогут зрителям войти в курс дела и понять, при чем тут Черный вигвам, совы и кофе.
«Твин Пикс» — что это вообще такое?
«Твин Пикс» — американский телесериал, созданный знаменитым режиссером Дэвидом Линчем и соавтором сценария Марком Фростом. В нем два сезона и тридцать эпизодов, он выходил с 1990 года по 1991-й. А Твин Пикс (без кавычек) — это вымышленный город в штате Вашингтон, близ канадской границы. Как раз в нем и его окрестностях разворачивается действие сериала.
Почему все с ним так носятся?
Считается, что «Твин Пикс» изменил правила игры в мире телевидения, уравняв его с «большим кино» и даже показав преимущества многосерийного формата. Это сугубо авторский экспериментальный проект Линча и Фроста, хотя Линч снял как режиссер всего шесть серий. В том числе, важнейшие — первую и последнюю. Весь бум независимых сериалов в США последних десяти лет так или иначе восходит к открытиям, совершенным «Твин Пиксом», а многие создавались под его непосредственным влиянием. При этом в момент выхода на экраны «Твин Пикс» оценивался далеко не так однозначно, а второй сезон до сих пор многим кажется провальным.
Так, а в каком это жанре?
Трудно сказать однозначно. Формально «Твин Пикс» — криминальная
О чем сериал?
В первые минуты сериала местный
Лора Палмер! Кто убил Лору Палмер?
Главный вопрос сериала и один из самых популярных в истории телевидения. Вопрос, ответ на который не так прост, как кажется. Линч вообще не хотел поначалу раскрывать имя убийцы, но продюсеры настояли: расследование должно быть доведено до победного конца. Режиссер поддался — и начал терять интерес к собственному детищу. Линч и сегодня утверждает, что до сих пор не знает, кто убил Лору Палмер.
Если вы хотите узнать быстрый и поверхностный ответ на этот вопрос, то вместо сериала посмотрите
Черный вигвам — это где? Там что, про индейцев?
Черный вигвам — мистическое параллельное пространство, куда закрыт доступ для смертных (за некоторыми исключениями). Выглядит оно как красная комната. Впрочем, существует теория, согласно которой красная комната — не сам Черный вигвам, а его предбанник.
Согласно мифологии «Твин Пикса», существует и Белый вигвам, но где он находится и как устроен, никто не может сказать наверняка. Кстати, верования индейцев очень важны для сериала, и один из значимых его персонажей, помощник шерифа Хоук, — индеец.
«Совы не то, чем кажутся». В этом есть хоть
Да, у этой фразы совершенно конкретный смысл — в контексте сериала и толкования видений агента Дэйла Купера, открывающих секрет смерти Лоры Палмер. После выхода сериала фраза ушла в народ и с тех пор обозначает непрямое, скрытое значение любого очевидного явления.
А что за карлик и великан? И кто такой Боб?
Танцующий и говорящий загадками Человек Из Другого Места (так в титрах зовут карлика) и более благожелательный к людям Великан (его альтер эго — дряхлый официант из отеля, где поселился Купер) — вероятно, обитатели Черного вигвама. Они являются чаще во снах и видениях, чем наяву.
Боб — демон, обитающий в лесу и в Черном вигваме. Он обладает способностью вселяться в людей. Его роль сыграл бутафор Френк Сильва. Согласно апокрифу, в неудачном дубле он случайно отразился в зеркале, куда заглядывал один из актеров, и Линчу это понравилось. Так Сильва стал актером и одним из важнейших персонажей сериала. По другой версии, никакой случайности в этом не было — только режиссерский замысел. Линч и Сильва давно были знакомы и работали вместе.
Кстати, Сильва — из тех актеров, которые не дожили до съемок нового «Твин Пикса», и без него мир сериала кажется неполным (или даже невозможным). Ушла из жизни и Кэтрин Коулсон, одна из старейших соратниц Линча. Коулсон играла Женщину С Поленом, но, по некоторым данным, она успела сняться в фильме.
Что еще за Женщина С Поленом?
Еще один таинственный персонаж сериала. Женщина, которая действительно все время носит с собой полено и разговаривает с ним. А полено дает ей разные подсказки для расследования. Женщина С Поленом помогает советами агенту Куперу.
А как с этим всем связаны вишневый пирог и кофе?
Несмотря на зловещие события в Твин Пиксе, агент Купер влюбляется в этот город, даже не успев познакомиться с его жителями. Он восхищен растущими вокруг Твин Пикса пихтами Дугласа и очарован вкусом местного вишневого пирога, а также крепкого черного кофе, которым этот пирог можно запивать. Линч, как и Купер, кофеман со стажем, он даже выпускает и продает собственный бренд кофе.
Там снимался
«Твин Пикс» начинался как эксперимент, поэтому настоящих мировых звезд в нем вы не встретите. Для Кайла Маклахлена (агент Купер) эта роль так и осталась самой знаменитой; Дэвид Духовны и Хизер Грэм, напротив, тогда еще не были
А Дэвид Линч что, такой крутой?
Линч — один из главных новаторов современного кино, автор загадочных и не поддающихся расшифровке картин, одна из которых — «Малхолланд Драйв» (2001) — признана лучшим фильмом XXI века (ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса). Предыдущий фильм «Внутренняя империя» Линч снял 11 лет назад, получив за него почетного «Золотого льва» в Венеции.
Почему третий сезон сняли только сейчас?
Последние четверть века фанаты грезили о продолжении «Твин Пикса». По мотивам сериала проводился фестиваль, было написано множество книг и создано несколько сайтов. Однако Линч был погружен в другие проекты — также, вероятно, к продолжению не стремились продюсеры. Формальным (или неформальным?) поводом для возвращения сериала стала фраза, сказанная Лорой Палмер агенту Куперу в Черном вигваме: она предупредила, что их следующая встреча состоится через двадцать пять лет.
Так про что будет в третьем сезоне?
Никто не знает, даже приблизительно.
Антон Долин