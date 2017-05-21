10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Новосибирску

Крестный ход начался в 12 часов от Вознесенского собора, проследовав по Красному проспекту до собора Александра Невского с остановкой на праздничный молебен у часовни святителя Николаю Чудотворца в центре города.

Для обеспечения безопасности были перекрыты участки улиц Советской и Гоголя, а также Красного проспекта. По оценкам корреспондента VN.ru, крестный ход собрал не менее 10 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году в аналогичном мероприятии приняли участие 17 тысяч человек.

Русская православная церковь неразрывно связывает День славянской письменности и культуры с церковным прославлением святых Кирилла и Мефодия. В 2002 году Новосибирск был провозглашен центром всероссийского празднования Дня славянской письменности и культуры. В нашем городе находится одно из крупнейших в мире собраний славянских рукописных и старопечатных книг.

С праздником новосибирцев поздравил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. «В этот день мы чествуем выдающихся просветителей — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые внесли огромный вклад в развитие славянских языков, культуры и государственности. День славянской письменности и культуры широко отмечается в России. Его празднование стало доброй традицией Новосибирской области», — заявил глава региона.

Примечательно, что перекрытие центральных улиц Новосибирска с 9 утра до 19 вечера в воскресенье, 21 мая, связано с другим общественным мероприятием — первым всероссийским полумарафоном «ЗаБег», организованным общественной организацией «Лига Героев». В связи с «ЗаБегом» закрыты для автомобильного движения улица Кирова от Восхода до Каменской, Октябрьская магистраль от Каменской до Серебренниковской и другие участки.