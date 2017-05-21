Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Мощи святителя Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ

БАРИ (Италия), 21 мая — РИА Новости. Русская православная и Римско-католическая церкви подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца, которая отправится в Россию.

Источник: РИА Новости

Подпись под документом поставили глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ города Бари Франческо Какуччи.

Читайте также
Мощи Николая Чудотворца приедут в Россию впервые за 930 лет

Перед этим часть мощей — левое ребро святителя — вложили в большой ковчег, закрыли на специальный замок и поставили сургучевую печать. Святыня хранится под бронированным стеклом, поэтому ее можно хорошо разглядеть. Дело в том, что в крипте базилики святителя Николая мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны и недоступны для обозрения.

Передачу святыни предваряло богослужение, которое митрополит Иларион совершил в сослужении духовенства Русской православной церкви. Часть мощей, которая отправится в Москву, принесли в алтарь крипты базилики, где совершается служба. В храме присутствуют многочисленные верующие из России, а также жители города Бари.

«Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании святыни», — сказал митрополит Иларион.

Церемонию передачи предваряла молитва на церковнославянском и итальянском языках. Их читали митрополит Иларион и архиепископ Франческо.

Комментарии
1
Павел Элкариэль
Непонятно - как он говорит за весь народ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Мощи Святителя Николая поместят в серебряный ковчег
08:57 (мск)© Ньюстюб
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ узнали о хакерском подразделении в спецслужбах КНДР
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь