Мощи святителя Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ

Мощи Николая Чудотворца приедут в Россию впервые за 930 лет

Перед этим часть мощей — левое ребро святителя — вложили в большой ковчег, закрыли на специальный замок и поставили сургучевую печать. Святыня хранится под бронированным стеклом, поэтому ее можно хорошо разглядеть. Дело в том, что в крипте базилики святителя Николая мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны и недоступны для обозрения.

Передачу святыни предваряло богослужение, которое митрополит Иларион совершил в сослужении духовенства Русской православной церкви. Часть мощей, которая отправится в Москву, принесли в алтарь крипты базилики, где совершается служба. В храме присутствуют многочисленные верующие из России, а также жители города Бари.

«Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании святыни», — сказал митрополит Иларион.

Церемонию передачи предваряла молитва на церковнославянском и итальянском языках. Их читали митрополит Иларион и архиепископ Франческо.