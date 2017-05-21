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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Один из больших оврагов Уфы решено засыпать

Работа началась с 16 мая.

Современным уфимцам приходится сталкиваться со сложностями, которые для своих потомков преподнесли первые жители города, выбравшие расположение на семи холмах между оврагами. Так, серьезную угрозу жителям домов на улице Чекалина стал представлять Собиновский овраг, что рядом с Затонским мостом и речным портом.

— Было принято решение о его ликвидации. Строительные компании и организации приступили к работе 16 мая, грунт привозят ежедневно, круглые сутки. На сегодняшний день в овраг вывезено 68 рейсов, — прокомментировали ход работ в администрации Уфы.

Рядом с оврагом продолжается строительство жилых кварталов, однако в зоне непосредственной опасности строек пока нет.

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