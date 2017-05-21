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13:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове дорожные рабочие нашли древний «город мертвых»

В Ростове-на-Дону историки установили кому принадлежали три древних захоронения, обнаруженные дорожными рабочими при реконструкции улицы Станиславского. По мнению ученых, возраст могильников составляет около двух тысяч лет и представляет большую ценность для науки.

— Обнаруженные могилы на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ворошиловского относятся к некрополю Ростовского городища. Оно было открыто в конце 1920-х годов известным ростовским краеведом Михаилом Краснянским. Это было городище первых веков нашей эры, одно из десяти составлявших округу Танаиса. Его население вероятно составляли меоты, боспорские греки, возможно сарматы, то есть типичные представители населения нижнего Дона в первые века нашей эры, — рассказывает старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат исторических наук Ирина Толочко.

Ученые полагают, что северная граница Некрополиса — города мертвых вероятно доходила до улице Пушкинской. Одно из погребений было открыто на углу улицы Большая Садовая и проспекта Чехова, а в районе улицы Станиславского было одно из наиболее насыщенных участков некрополя.

— Находки представляют большую ценность для науки. Они могут помочь реконструировать облик древних поселений и некрополей, находившихся на территории современного Ростова. В ранее найденных погребениях некрополя Ростовского городища были найдены зеркала, украшения, глиняная посуда и многое другое. В самом городище при раскопках были обнаружены печи для обжига керамики. Возможно такие находки будут сделаны и сейчас, — говорит Ирина Толочко.

Отметим, что несколько лет назад в Азове археологи нашли ритуальное захоронение I—II вв.еков нашей эры, в котором находилась молодая женщина. В загробный мир ее проводили в украшениях из золота и с богатым инвентарем.

— Наиболее привлекательно выглядят изящные серьги, сплетенные из золотой проволоки. Кроме того, было обнаружено около двух десятков золотых бляшек, которые, скорее всего, составляли украшение пояса, истлевшего за тысячи лет, — рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Помимо этого, в состав похоронного инвентаря входил набор из двух курильниц и смолы, бронзовое зеркало, фибула-брошь, три сосуда разной формы, два медных кольца-амулета и большое количество стеклянных и терракотовых бус. Отметим, что две тысячи лет назад, когда предположительно была похоронена женщина, все эти предметы представляли большую ценность. Однако, по мнению археологов, наибольшую ценность представляет не похоронный инвентарь, а особенности погребения женщины.

— Могильник имеет четкую географическую привязку: голова покойницы ориентирована строго на север. Кроме того, погребение подверглось ритуальному разрушению. У нас есть все основания полагать, что могилу, через некоторое время после похорон, уже вскрывали: покойнице отрубили голову и положили на живот. Также от тела была отделена правая рука. При этом ценные вещи, как мы видим, остались нетронуты, — подчеркнул Андрей Масловский.

Справка «РГ»

Меоты — собирательное название древних племен, обитавших в I тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря и по среднему течению Кубани и Дона. Основа хозяйства прикубанских меотов — земледелие, у меотов Приазовья и Причерноморья — рыболовство. Меоты также имели ремесленное производство. Находясь на торговых путях античного мира, меоты охотно покупали и перепродавали товары из Древней Греции и Малой Азии.

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