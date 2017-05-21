Заморозки ожидаются ночью 22 мая по северо-востоку Беларуси
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью, 22 мая, в отдельных районах Беларуси ожидаются слабые заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по
Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 3−9 градусов, по западу Брестской и Гродненской областей — 10−13 градусов выше нуля. По