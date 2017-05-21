Заморозки ожидаются ночью 22 мая по северо-востоку Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью, 22 мая, в отдельных районах Беларуси ожидаются слабые заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман, ветер северный 3−8 м/с.