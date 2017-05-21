Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14События недели в фотографиях
1080 лет парку Лос-Гласьярес
13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Заморозки ожидаются ночью 22 мая по северо-востоку Беларуси

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман, ветер северный 3−8 м/с.

Источник: БЕЛТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью, 22 мая, в отдельных районах Беларуси ожидаются слабые заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Читайте также
Грозы прогнозируются в Беларуси 21 мая

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман, ветер северный 3−8 м/с.

Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 3−9 градусов, по западу Брестской и Гродненской областей — 10−13 градусов выше нуля. По северо-востоку страны в отдельных районах на почве прогнозируются слабые заморозки до 0 — минус 1 градуса. Днем по республике будет 16−22 градуса тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+16°
пасмурно
768 мм рт. ст.
повышенное
51 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
 Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Опубликован график отключения горячей воды в июне
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь