Очевидцы: Пассажирам в «Храброво» выдают багаж на улице рядом с самолётами

После приземления нас провезли на автобусе 40 метров до VIP парковки и высадили. После этого привезли багаж, за который началось просто первобытное побоище, — рассказал свидетель.

В связи с проведением реконструкции руководство аэропорта с 15 марта увеличило технологические окна. Два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — «Храброво» закрывают на 16 часов, в остальные дни — на десять.