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15:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: Пассажирам в «Храброво» выдают багаж на улице рядом с самолётами

В субботу 20 мая, пассажирам одного из рейсов в «Храброво» выдавали багаж прямо на улице рядом с самолётами. Об этом сообщают очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

После приземления нас провезли на автобусе 40 метров до VIP парковки и высадили. После этого привезли багаж, за который началось просто первобытное побоище, — рассказал свидетель.

В связи с проведением реконструкции руководство аэропорта с 15 марта увеличило технологические окна. Два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — «Храброво» закрывают на 16 часов, в остальные дни — на десять.

Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе курирует Росавиация и финансирует федеральный бюджет. Окончание строительных работ по всему аэровокзальному комплексу намечено на март 2018 года.

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