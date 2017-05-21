Очевидцы: Пассажирам в «Храброво» выдают багаж на улице рядом с самолётами

После приземления нас провезли на автобусе 40 метров до VIP парковки и высадили. После этого привезли багаж, за который началось просто первобытное побоище, — рассказал свидетель.
В связи с проведением реконструкции руководство аэропорта с 15 марта увеличило технологические окна. Два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — «Храброво» закрывают на 16 часов, в остальные дни — на десять.
Глобальная реконструкция «Храброво» включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе курирует Росавиация и финансирует федеральный бюджет. Окончание строительных работ по всему аэровокзальному комплексу намечено на март 2018 года.