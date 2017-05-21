Установлена личность российского офицера, останки которого нашли в Турции
АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Личность умершего в XIX веке российского офицера, останки которого были обнаружены при строительных работах в городе Ардаган на
АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Личность умершего в XIX веке российского офицера, останки которого были обнаружены при строительных работах в городе Ардаган на
Ржепецкий служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году. К этому выводу турецкие эксперты пришли после консультаций с российскими коллегами на основе изучения мундира.
По данным российских архивов, на месте, где были обнаружены останки офицера, в конце XIX века располагалось военное кладбище.
Ранее СМИ писали, что останки могли принадлежать генералу Василию Гейману (1823−1878), участнику покорения Кавказа и