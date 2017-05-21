Установлена личность российского офицера, останки которого нашли в Турции

Ржепецкий служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году. К этому выводу турецкие эксперты пришли после консультаций с российскими коллегами на основе изучения мундира.

По данным российских архивов, на месте, где были обнаружены останки офицера, в конце XIX века располагалось военное кладбище.