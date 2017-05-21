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15:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Из-за пожара в здании мэрии Волжского часть аппарата управления будет переселена

ВДТВ сообщало о пожаре в здании администрации города Волжского.

В пожаре и в ходе его тушения в здании по проспекту Ленина, 19, оказались повреждены кабинеты некоторых структур управления городом.

Стало известно, что повреждены кабинеты управления архитектуры и градостроительства, в кабинетах комитета земельных ресурсов нет электричества.

В мэрии города поясняют, что работники указанных структур администрации будут переселены в другие административные здания.

В частности, комитет управления архитектуры и градостроительства перемещается на улицу Комсомольскую, 15. Отдел арендных отношений КЗР будет перенесен в кабинет № 19 в здании по проспекту Ленина, 21.

Чтобы выяснить вопросы приватизации и индивидуальной жилой застройки, надо обратиться в комитет земельных ресурсов, чиновники которого будут принимать граждан в малом зале администрации, это проспект Ленина, 21.

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