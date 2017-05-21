Из-за пожара в здании мэрии Волжского часть аппарата управления будет переселена
ВДТВ сообщало о пожаре в здании администрации города Волжского.
ВДТВ сообщало о пожаре в здании администрации города Волжского.
В пожаре и в ходе его тушения в здании по проспекту Ленина, 19, оказались повреждены кабинеты некоторых структур управления городом.
Стало известно, что повреждены кабинеты управления архитектуры и градостроительства, в кабинетах комитета земельных ресурсов нет электричества.
В мэрии города поясняют, что работники указанных структур администрации будут переселены в другие административные здания.
В частности, комитет управления архитектуры и градостроительства перемещается на улицу Комсомольскую, 15. Отдел арендных отношений КЗР будет перенесен в кабинет № 19 в здании по проспекту Ленина, 21.
Чтобы выяснить вопросы приватизации и индивидуальной жилой застройки, надо обратиться в комитет земельных ресурсов, чиновники которого будут принимать граждан в малом зале администрации, это проспект Ленина, 21.