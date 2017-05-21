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15:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Победителями Казанского марафона стали Татьяна Арясова и Алексей Трошкин

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В столице Татарстана завершился Казанский марафон-2017. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Алексей Трошкин, среди женщин лучший результат показала Татьяна Арясова.

Источник: ИА Татар-информ

Алексей Трошкин преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа и 16 минут, Татьяна Арясова пробежала это расстояние за 2 часа 31 минуту. Стоит отметить, что спортсменка уже становилась чемпионкой Казанского марафона в прошлом году. Кроме того, бегунья принимала участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, является чемпионкой Московского марафона и других забегов.

Татьяна Арясова, отвечая на вопрос журналиста ИА «Татар-информ» о сложности трассы, отметила, что в этом году она стала гораздо лучше. Спортсменка также выделила позитивные изменения в организации мероприятия. «Трасса, конечно, сложнее, поворотов много, но почему-то мне показалась чуть лучше, так как в прошлом году в залив забегали, там не очень комфортно было. То есть, хочу сказать, что с годами организация становится лучше», — сказала она.

Победителям вручили подарки, татарскую брендированную тюбетейку с символикой марафона и денежний приз в 100 тысяч рублей. Марафонцы, занявшие третье место, получили 50 тысяч рублей, пришедшие к финишу вторыми — 70 тысяч.

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