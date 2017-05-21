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15:32 (мск), источник: РИА Новости

ГИБДД перейдут на системы, построенные на базе процессора «Байкал»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для противодействия кибератакам в подразделениях ГИБДД и пунктах оказания госуслуг переоснастят компьютеры, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Источник: РИА Новости

«В дополнение к установленным серверам “Эльбрус”, подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре “Байкал”, с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему», — сказал собеседник агентства.

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МВД ранее сообщило о вирусной атаке на персональные компьютеры ведомства. По данным министерства, зараженными оказались около тысячи компьютеров, на которые была установлена операционная система Windows.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, сервера не подверглись заражению. По её словам, утечка информации в результате атаки была полностью исключена.

«Следует отметить, что ДИТСиЗИ МВД России фиксирует попытки атак. По каждому случаю проводятся специальные расследования, с привлечением при необходимости специалистов ФСБ России», — сказал собеседник агентства.

Комментарии
3
Tavovic
Ну а что за страсть такая к серверам “Эльбрус”? Неужели нельзя создать что-нибудь свое ? Бабаян создатель проца переметнулся давно к нашим "друзьям" из Intel, не думаю что кто-то до сих пор думает что это дружественная России контора и один из ее работников возглавлявший нашумевший проект не слил до сих пор все данные по Эльбрусу.
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Александр Романов
Линукс, даже на отечественном процессоре, не даст полную защищенность от атак, поскольку код линукса открыт. Чисто технически поможет только ограничение по ВПН, и запрет web.
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Иван Петров
Пущай ставят Линукс.
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