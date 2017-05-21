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15:54 (мск), источник: ТАСС

Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании Ярошенко

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ рассказала об условиях содержания российского летчика в американской тюрьме, подорвавших его здоровье.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко.

«Я подписала обращение на имя президента США о его помиловании», — сказала Москалькова в воскресенье в эфире программы «Пресс-конференция» телеканала «Россия». При этом она отметила, что «в США нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека».

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Ранее Москалькова со ссылкой на супругу Ярошенко рассказала о тяжелых условиях содержания российского летчика в американской тюрьме, которые серьезно подорвали его здоровье. В частности, омбудсмен сообщила о скудном питании и отсутствии витаминов. Кроме того, супруга Ярошенко сообщила, что в американских тюрьмах не предоставляются длительные свидания с осужденными.

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

Комментарии
5
Андрей Гончаров
Игорь, да что за проблемы у вас, что вы о них так жалуетесь?
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Александр Романов
Расслабьтесь, Федорова заменили на Москалькову для того, чтобы она занималась не защитой прав простых смертных, а защитой прав российских подданных, выполняющих спецзадания за рубежом.
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^.^
20 лет ...
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