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18:13 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге показали инновационный автобус-беспилотник MatrЁshka

В честь Дня города по центру Петербурга 21 мая прошёл парад ретро-транспорта, во главе которого впервые проехал российский беспилотный автобус MatrЁshka. Правда, в целях безопасности управление компьютеру не доверили — в автобусе был водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», участие в масштабных мероприятиях в честь Дня основания Северной столицы в этом году приняли 145 авто-раритетов. Технику предоставили как музеи, так и частные коллекционеры.

Новинкой третьего ежегодного автопарада стал первый в России беспилотный автобус «MatrЁshka». напомним, выпустить беспилотник на открытые маршруты планируют к чемпионату мира в 2018 году.

Колонна грузовых и легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов прошла по Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспекту, по Садовой улице до Инженерной. Там ретро-транспорт, к которому присоединились и старинные модели трамваев, останется на открытой экспозиции с 14:30 до 19:00.

Кроме «MatrЁshka», там можно увидеть и прославленный Булатом Окуджавой синий троллейбус, а также первый отечественный междугородний автобус «Икарус», который сохранился в единственном экземпляре.

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