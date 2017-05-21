В Петербурге показали инновационный автобус-беспилотник MatrЁshka
В честь Дня города по центру Петербурга 21 мая прошёл парад
В честь Дня города по центру Петербурга 21 мая прошёл парад
Как сообщили в
Новинкой третьего ежегодного автопарада стал первый в России беспилотный автобус «MatrЁshka». напомним, выпустить беспилотник на открытые маршруты планируют к чемпионату мира в 2018 году.
Колонна грузовых и легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов прошла по Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспекту, по Садовой улице до Инженерной. Там
Кроме «MatrЁshka», там можно увидеть и прославленный Булатом Окуджавой синий троллейбус, а также первый отечественный междугородний автобус «Икарус», который сохранился в единственном экземпляре.