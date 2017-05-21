1 июня в парке Горького тролли будут угощать детей мороженым

Парк имени Горького приглашает отметить День защиты детей вместе с троллями. В этот день в парке состоится традиционный фестиваль мороженого. Гости праздника познакомятся с жителями волшебной страны, где живут удивительные маленькие существа — тролли. Больше всего на свете они любят петь, танцевать и есть мороженное.

«Однажды злые бергеры похитили все сладкие запасы! Вместе с Розочкой и Цветаном ребята отправятся в удивительное приключение, чтобы вернуть лучшее лакомство на земле! И конечно, весь день, наши маленькие друзья будут угощаться самым любимым лакомством — мороженым», — сообщают организаторы о концепции праздника.

С 12 до 17 часов на центральной площади парка будут работать игровые площадки и проходить мастер-классы. Например, ребята смогут посоревноваться в меткости на попадание в рожок с мороженным, создать своё «радужное мороженое», построить волшебное дерево и смастерить необычные колпачки.

Самые смелые смогут поделиться своим теплом с добрым троллем у стены «Обнимашек».

С 13 до 17 часов на главной сцене развернется театрализованное представление по мотивам мультфильма «Тролли». Во время программы юных зрителей ждут тематические игры и конкурсы и состоится традиционный розыгрыш годового запаса мороженого.

В 12.00 и 16.00 в Зеленом Театре (шатер за колесом обозрения) состоятся увлекательные мастер-классы по мультипликации. Ребята узнают, как создается сказка и попробуют сами оживить нарисованную историю. Предварительно нужно записаться в группе Вконтакте vk.comctcperm.

Ярким завершением праздника станет дискотека для малышей. Парк — дарит детям сказку!