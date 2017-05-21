Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Анна Михалкова показала подросшую дочь
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
19:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

1 июня в парке Горького тролли будут угощать детей мороженым

Самый удачливый выиграет годовой запас лакомства.

Парк имени Горького приглашает отметить День защиты детей вместе с троллями. В этот день в парке состоится традиционный фестиваль мороженого. Гости праздника познакомятся с жителями волшебной страны, где живут удивительные маленькие существа — тролли. Больше всего на свете они любят петь, танцевать и есть мороженное.

«Однажды злые бергеры похитили все сладкие запасы! Вместе с Розочкой и Цветаном ребята отправятся в удивительное приключение, чтобы вернуть лучшее лакомство на земле! И конечно, весь день, наши маленькие друзья будут угощаться самым любимым лакомством — мороженым», — сообщают организаторы о концепции праздника.

С 12 до 17 часов на центральной площади парка будут работать игровые площадки и проходить мастер-классы. Например, ребята смогут посоревноваться в меткости на попадание в рожок с мороженным, создать своё «радужное мороженое», построить волшебное дерево и смастерить необычные колпачки.

Самые смелые смогут поделиться своим теплом с добрым троллем у стены «Обнимашек».

С 13 до 17 часов на главной сцене развернется театрализованное представление по мотивам мультфильма «Тролли». Во время программы юных зрителей ждут тематические игры и конкурсы и состоится традиционный розыгрыш годового запаса мороженого.

В 12.00 и 16.00 в Зеленом Театре (шатер за колесом обозрения) состоятся увлекательные мастер-классы по мультипликации. Ребята узнают, как создается сказка и попробуют сами оживить нарисованную историю. Предварительно нужно записаться в группе Вконтакте vk.comctcperm.

Ярким завершением праздника станет дискотека для малышей. Парк — дарит детям сказку!

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
«Взламываем» трудности. Полезные лайфхаки на разные случаи жизни
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Тиллерсон: США встревожены новыми запусками ракет в КНДР
Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
«Ъ» узнал о незапланированном визите Путина в Париж 29 мая
Турция официально отменила визы для Украины
В Москву доставили мощи святителя Николая Чудотворца
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь