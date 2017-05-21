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19:31 (мск), источник: АиФ Калининград

В аэропорту Калининграда перенесли рейсы из Петербурга и Москвы

Несколько рейсов за 20 мая отменили в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Изменения произошли в расписании авиарейсов в аэропорту «Храброво» в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщается на сайте калининградского аэропорта.

Отменен рейс SU 6329/6330 (Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург) за 20 мая, пассажиров перевезут другими рейсами. Рейсы S7 77/78 (Домодедово-Калининград-Домодедово) и SU 6127/6128 (Внуково-Калининград-Внуково) за 20 мая выполнят 21 мая.

Также по техническим причинам отменен рейс SU1006/1007 за 20 мая.

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