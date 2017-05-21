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21:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на бесплатный спектакль по рассказам Зощенко

Постановку покажут в Никитинской библиотеке 27 мая.

Никольский народный театр покажет постановку «Происшествия, или Мелкие случаи из личной жизни» по рассказам Михаила Зощенко в 15:00 субботы, 27 мая. Спектакль пройдет в лекционном зале библиотеки имени Никитина в рамках проекта «Театр в библиотеке», сообщил региональный департамент культуры. Вход свободный.

Спектакль «Происшествия, или Мелкие случаи из личной жизни» поставила руководитель театра и его режиссер Светлана Сукачева, объединив пять зощенковских историй из рассказов «Галоша», «Корыстная молочница», «Святочная история», «Любовь» и «Операция». Впервые постановку представили в 2015 году на областном театральном фестивале «Театральные дивы». Все роли исполняют самодеятельные актеры — жители сел Никольское, Верхняя Хава, Малая Приваловка и Воронежа.

Справка РИА «Воронеж»

Никольский народный театр был основан на рубеже XIX—XX веков в селе Никольском Верхнехавского района как театр для крестьян супругами Константином и Зинаидой Соколовыми, переехавшими в воронежскую глубинку из Москвы. Их современные последователи продолжают бережно хранить традиции, развивая такое уникальное явление, как народный театр.

В 2017 году Никольскому народному театру исполнилось 120 лет. За свою историю театром было поставлено более 800 спектаклей.

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