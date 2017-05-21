В Москву доставили мощи святителя Николая Чудотворца

Верующие московских приходов собрались в аэропорту «Внуково», чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты святому.

На летном поле мощи святителя Николая Чудотворца встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта «Внуково», святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.