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18:12 (мск), источник: Sputnik.md

Открыто древнейшее в Кишиневе надгробие

Открыто древнейшее в Кишиневе надгробие — узнайте, где стоит этот исторический артефакт.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Храм святых Константина и Елены в Кишиневе — второе старейшее строение и вторая старейшая церковь в Кишиневе, после Мазаракиевского храма.

Именно здесь находится самое старое надгробие в нашем городе, сообщил краевед Юрий Швец.

«В былые времена этот храм был церковью предместья Кишинева — села Рышкань. Расположенное здесь кладбище в начале XX века стало городским. Теперь же от него практически ничего не осталось. В 1970-х годах этот некрополь был уничтожен, а часть останков родственники усопших перенесли на новое городское кладбище, именуемое в народе “Дойна”», — рассказал Швец.

По его словам, тем не менее, близ храма сохранились старинные надгробия. На одном из них написано по-молдавски: «Аич одихнеше Робу Думнезеу Потекэ Макар», что в переводе на русский язык означает «Здесь покоится Раб Божий Потекэ Макар».

«Символы, выбитые под этой надписью — это дата, написанная с использованием кириллической системой счисления, то есть буквами старославянского алфавита. Расшифровав, мы получим 1783 год. Так как дата на надгробии одна, то понятно, что речь идет о годе смерти. Поиски на других старых кладбищах более древнего надгробия не выявили», — отметил Швец.

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