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18:10 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине 21—22 мая

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий (грозы, местами град и шквалы ветра) на территории практически всей Украины в течение 21—21 мая 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Reuters

«В ближайший час и до конца суток 21 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с; в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди», — говорится в сообщении.

В частности, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице и области.

«В ближайший час с удержанием до конца дня 21 мая и ночью 22 мая грозы, местами шквалы 15−20 м/с», — отмечается в сообщении на сайте ГСЧС.

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