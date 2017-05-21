Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине 21—22 мая
Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий (грозы, местами град и шквалы ветра) на территории практически всей Украины в течение
Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий (грозы, местами град и шквалы ветра) на территории практически всей Украины в течение
«В ближайший час и до конца суток 21 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой,
В частности, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице и области.
«В ближайший час с удержанием до конца дня 21 мая и ночью 22 мая грозы, местами шквалы 15−20 м/с», — отмечается в сообщении на сайте ГСЧС.