Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине 21—22 мая

«В ближайший час и до конца суток 21 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с; в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди», — говорится в сообщении.

В частности, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице и области.

«В ближайший час с удержанием до конца дня 21 мая и ночью 22 мая грозы, местами шквалы 15−20 м/с», — отмечается в сообщении на сайте ГСЧС.