Навигация маломерных судов с двигателями началась на Оке и её притоках в Нижегородской области 21 мая

Согласно информации, с 21 мая государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Нижегородской области начали патрулирование акватории водоемов. За соблюдением правил плавания и эксплуатации судов следят 30 государственных инспекторов. Ограничения по движению маломерных судов на Горьковском водохранилище и реке Ветлуга будут действовать до 31 мая 2017 года.