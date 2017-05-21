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21:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Навигация маломерных судов с двигателями началась на Оке и её притоках в Нижегородской области 21 мая

Навигация маломерных судов с двигателями началась на Оке и её притоках в Нижегородской области 21 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, с 21 мая государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Нижегородской области начали патрулирование акватории водоемов. За соблюдением правил плавания и эксплуатации судов следят 30 государственных инспекторов. Ограничения по движению маломерных судов на Горьковском водохранилище и реке Ветлуга будут действовать до 31 мая 2017 года.

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