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19:34 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 22 мая

Завтра в Молдове — переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление нормальное.

Источник: Publika.md

Ветер северный, слабый до умеренного, временами порывистый.

Температура воздуха в Бричанах и Бельцах составит +15 градусов, в Сороках — на градус меньше. В Оргееве термометры покажут 16 выше ноля, в Кишиневе и Тирасполе — 17. В Леове воздух прогреется до 18 градусов, в Комрате и Кагуле — до 19.

В ближайшие дни будет тепло. В столице ожидается плюс 22. Ночью — до восьми градусов.

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