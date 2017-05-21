Прогноз погоды на 22 мая

Ветер северный, слабый до умеренного, временами порывистый.

Температура воздуха в Бричанах и Бельцах составит +15 градусов, в Сороках — на градус меньше. В Оргееве термометры покажут 16 выше ноля, в Кишиневе и Тирасполе — 17. В Леове воздух прогреется до 18 градусов, в Комрате и Кагуле — до 19.

В ближайшие дни будет тепло. В столице ожидается плюс 22. Ночью — до восьми градусов.