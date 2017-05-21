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21:35 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Прогноз погоды в Украине 22 мая: ожидаются дожди

По всей Украине синоптики обещают преимущественно дожди с грозами.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +18…+20 градусов; ночные показатели будут от +9…+11. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидается дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +17…+19, ночью +9…+11. На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +19…+21, ночью +7…+9.

В городах восточной Украины ожидаются дожди. Температура днем +15…+17, ночью +8…+10.

В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +18..+20, ночью +10…+12.

В западной части преимущественно дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +19…+21, ночью +9…+11.

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