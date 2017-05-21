В Запорожье археологи обнаружили древнейшие артефакты
Сотрудники Национального заповедника «Хортица» отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область.
Сотрудники Национального заповедника «Хортица» отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область.
Сотрудники Национального заповедника «Хортица» отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область. Во время экспедиции археологи совершили несколько погружений в днепровских плавнях под Херсоном.
Экспедиция отправилась к месту расположения легендарного Олешья, славянского поселения 10−13 веков, которое было сожжено во время нашествия