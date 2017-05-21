В Запорожье археологи обнаружили древнейшие артефакты

Сотрудники Национального заповедника «Хортица» отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область. Во время экспедиции археологи совершили несколько погружений в днепровских плавнях под Херсоном.

Экспедиция отправилась к месту расположения легендарного Олешья, славянского поселения 10−13 веков, которое было сожжено во время нашествия татаро-монгол. Уловом подводных раскопок на месте древнего городища стал славянский горшок 9−11 ст и несколько деревянных досок на месте остова корабля. Возраст досок так и не смогли определить. А хорошо сохранившийся горшок передали в херсонский музей.