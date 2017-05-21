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22:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Первый робот-полицейский поступил на службу в Дубае

Первый робот-полицейский Robocop официально присоединился к составу полиции Дубая. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает издание Arabian Business.

Отмечается, что рост робота составляет 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Он оснащен детектором эмоций, который распознает выражение лиц людей и жесты на расстоянии до 1,5 метра. Таким образом он может устанавливать контакт с людьми и выявлять нарушителей.

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Машина обладает способностью ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору, общаться на шести языках, включая английский и арабский, и предоставлять жителям возможность оплачивать через него услуги полиции с помощью кредитных карт.

Патрулируя улицы и торговые центры, Robocop будет предоставлять соответствующие видеозаписи и, тем самым, помогать стражам порядка находить преступников. Как заявили в полиции Дубая, робот призван помогать людям в общественных местах, а также бороться с нарушителями порядка и отвечать за городскую безопасность.

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