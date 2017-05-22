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01:37 (мск), источник: РИА Новости

Британский альпинист рассказал об обрушении части Эвереста

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский альпинист подтвердил информацию о том, что один из участков горы Эверест под названием «Ступень Хиллари» обрушился в результате землетрясения 2015 года, пишет издание Guardian.

Источник: AP 2017

«Ступень Хиллари», названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, представляла собой почти вертикальный склон в 12 метров горы Эверест и могла быть разрушена во время землетрясения, произошедшего в Непале в 2015 году.

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«Об этом сообщалось в прошлом году, в действительности я совершил восхождение в прошлом году, но мы не были уверены наверняка, что ступень пропала, поскольку в том районе был снегопад. В этом году, тем не менее, я могу сообщить, что этой части горы, названной “ступенью Хиллари”, определенно здесь нет», — приводит издание слова альпиниста Тима Моздейла.

Моздейл, поднявшийся на Эверест в шестой раз 16 мая, опубликовал фотографии того, что осталось от «ступени Хиллари», отметив серьезные опасения по поводу возможности безопасного преодоления места, где некогда располагался склон, из-за изменившейся топографии.

«Ступень Хиллари» располагалась на высоте 8790 метров и считалась альпинистами последним препятствием на пути к главной вершине Эвереста, которая находится на высоте 8848 метров.

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