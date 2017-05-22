Британский альпинист рассказал об обрушении части Эвереста

«Ступень Хиллари», названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, представляла собой почти вертикальный склон в 12 метров горы Эверест и могла быть разрушена во время землетрясения, произошедшего в Непале в 2015 году.

«Об этом сообщалось в прошлом году, в действительности я совершил восхождение в прошлом году, но мы не были уверены наверняка, что ступень пропала, поскольку в том районе был снегопад. В этом году, тем не менее, я могу сообщить, что этой части горы, названной “ступенью Хиллари”, определенно здесь нет», — приводит издание слова альпиниста Тима Моздейла.