Шнуров прокомментировал проведение Евровидения

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не планирует принимать участия в конкурсе Евровидение и вообще не понимает какой смысл в этом песенном соревновании.

«Евровидение — не моя игра. Я в этот странный вид спорта состязание песнями не играю. Не мое призвание. Вообще не понимаю, для чего это и что это. Шоу просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует. Фактически, сублимация военных действий», — сказал Шнуров в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Ранее в ряде СМИ выдвигались предложения отправить в качестве представителя России на Евровидение группу «Ленинград».