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00:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Судебные исполнители будут работать с новым законом

По мнению юристов, закон «Об исполнительном производстве», который буквально на днях вступил в силу, положительно скажется на развитии делового и инвестиционного климата в стране.

Источник: Ежедневник.by

С 16 мая текущего года вступили в силу изменения в закон «Об исполнительном производстве».

В Беларуси до недавнего времени было две системы взыскания судебных исполнителей: при общих и при бывших хозяйственных судах, то есть в отношениях между гражданами и субъектами хозяйствования. Как отметил в комментарии для «Ежедневника» управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев, две системы порождали нередко правовые коллизии, поэтому уже давно возникла необходимость в едином нормативном документе. После проведения судебной реформы, две системы объединили в одну.

Что изменилось после вступления закона в силу?

Основные изменения коснулись, по словам Бориса Льва, сроков предъявления исполнительных документов и изменения системы обращения.

Сейчас субъект хозяйствования может предъявить исполнительный документ судебному исполнителю в течение трех лет. Ранее данный срок составлял шесть месяцев, в частности это касалось исполнительных документов, выданных экономическими судами Республики Беларусь.

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Кроме этого, если раньше исполнительный документ, выданный судом, направлялся районным судом самостоятельно на исполнение, то сегодня эта процедура фактически возложена на самого взыскателя.

Также новое законодательство расширило полномочия судебных исполнителей. «Например, сейчас у них появилась возможность на основании соответствующего определения суда в посещении земельного участка, жилого (нежилого) помещения должника без его согласия, если должник систематически препятствует доступу судебного исполнителя», — отметил в свою очередь помощник адвоката адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Александр Атрошков.

Еще один момент: исполнители могут инициировать через суд временное ограничение права выезда за границу должников, а также посещение ими игорных заведений.

«Под действие закона могут попасть должностные лица юридических организаций, — уточнил Атрошков. — Это могут быть не только руководители, но и члены правления, главные бухгалтера, даже руководители более низшего звена, то есть те, кто имеют право влиять на деятельность предприятия».

Как скажется закон на ведении бизнеса?

Как отметил Борис Лев, трудно сказать, начнут ли сейчас со вступлением данного закона в силу массово пользоваться своими правами взыскатели долгов.

«К сожалению, очень многие субъекты хозяйствования до сих пор не осведомлены о своих правах и возможностях, — отметил он. — Однако, сейчас у взыскателя однозначно больше возможностей для получения своих денег».

В свою очередь адвокат подчеркнул, что появление данного закона, безусловно, положительно скажется на деловом и инвестиционном климате в стране.

«Процессуальная экономия — это всегда благо. Чем проще получить и исполнить судебное решение, тем лучше для бизнеса, для инвестиционного климата, — отметил он. — Когда судебные исполнители получают больше полномочий, исполнительные решения выполняются быстрее».

В любой стране инвестиционная привлекательность формируется в том числе и за счет простоты исполнения судебных решений, обратил внимание собеседник «Ежедневника».

«Понятно, что зарубежные партнеры оценивают комплексность подходов, делая выбор о необходимости инвестирования: им важны и защита собственности, и понятные правила игры, и многое другое. И все же унификация судебной системы — это шаг вперед в том числе и в плане улучшения инвестиционного климата в стране», — подытожил адвокат Борис Лев.

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