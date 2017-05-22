Движение транспорта на ряде улиц центра Москвы ограничат с 1 июня из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили на сайте информационного центра транспортного комплекса столицы.

С 1 июня по 15 июля движение будет круглосуточно ограничено в Трехпрудном переулке от дома 10/2 до дома 4, строение 1 по Мамоновскому переулку.

Кроме того, с 1 июля по 30 августа вводятся круглосуточные ограничения движения в Шведском тупике, а также в Богословском переулке от дома 23, строение 3 до дома 19 по Тверскому бульвару.

В информационном центре добавили, что по 30 августа круглосуточно действует ограничение движения на трех участках: от дома 2/8 в Малом Палашевском переулке до дома 19а на улице Тверская; в Сытинском переулке от д. 14/7 по Большому Палашевскому переулку до дома 27, строение 4 на улице Большая Бронная; от дома 12/2 в Большом Козихинском переулке до дома 14/7 в Большом Палашевском переулке.

Отмечается, что движение на перечисленных участках улиц будет ограничено на одной полосе частично.