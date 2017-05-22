Около 1500 домов и более 200 учреждений в Хабаровске остались на неделю без горячей воды

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.

Жилые дома и социальные учреждения, находящиеся в зоне действия ТЭЦ-1 Хабаровска на неделю будут отключены от горячего водоснабжения. На электроцентрали приступили к гидравлическим испытаниям, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

По состоянию на 7.00 часов 22 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному графику, в период с 22 по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 1 на плотность и прочность. Всего под отключение попадает: 1374 жилых дома, 52 лечебных заведения и 134 социальных объекта в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах города.

Также, согласно утвержденному графику, в период с 12 мая по 22 мая 2017 года, для проведения регламентных работ остановлена работа котельной микрорайона Красная речка. Без горячего водоснабжения остаются 67 жилых домов, три учебных заведения, два детских сада, одно лечебное учреждение и один детский интернат.

По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 67 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 44, а ночью — 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 111,92 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 14 ДТП, зафиксировано 8 пожаров и 24 возгорания, на пульт «03» поступило 654 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 667 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 607 автобусов.