Во Владивостоке сегодня стартует второй этап гидравлических испытаний

Первый этап проходил с 10 по 17 мая. Второй этап стартует с 22 и продлится до 29 мая. Без горячей воды останутся жители Фрунзенского района полностью, Ленинского района, дома, расположенные в границах улиц: Океанский проспект — Октябрьская — Партизанский проспект — проспект «Красного знамени» — Гоголя — Державина — Полонского — Прапорщика Комарова — Уборевича — Светланская — Амурская — Толстого — Гоголя — Некрасовская — Державина, а также улицы Корабельная набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома № 27,29, 37−48), а также Первореченского района по проспекту Острякова (дома № 2, 2а, 4а); проспекту «Красного знамени» (дома № 35−51); Партизанскому проспекту (дома № 35а-53).

Третий этап начнется с 29 мая и завершится 5 июня. Четвертый, завершающий этап, с 13 по 20 июня.

Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год — по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.