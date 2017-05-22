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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сегодня стартует второй этап гидравлических испытаний

Во Владивостоке сегодня, 22 мая, стартует второй этап отключения горячей воды, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДГК. Гидравлические испытания необходимы для выявления участков теплотрасс, где необходим ремонт или замена их на новые.

Источник: VLADNEWS

Первый этап проходил с 10 по 17 мая. Второй этап стартует с 22 и продлится до 29 мая. Без горячей воды останутся жители Фрунзенского района полностью, Ленинского района, дома, расположенные в границах улиц: Океанский проспект — Октябрьская — Партизанский проспект — проспект «Красного знамени» — Гоголя — Державина — Полонского — Прапорщика Комарова — Уборевича — Светланская — Амурская — Толстого — Гоголя — Некрасовская — Державина, а также улицы Корабельная набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома № 27,29, 37−48), а также Первореченского района по проспекту Острякова (дома № 2, 2а, 4а); проспекту «Красного знамени» (дома № 35−51); Партизанскому проспекту (дома № 35а-53).

Третий этап начнется с 29 мая и завершится 5 июня. Четвертый, завершающий этап, с 13 по 20 июня.

Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год — по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.

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