Во Владивостоке сегодня стартует второй этап гидравлических испытаний
Во Владивостоке сегодня, 22 мая, стартует второй этап отключения горячей воды, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на
Во Владивостоке сегодня, 22 мая, стартует второй этап отключения горячей воды, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на
Первый этап проходил с 10 по 17 мая. Второй этап стартует с 22 и продлится до 29 мая. Без горячей воды останутся жители Фрунзенского района полностью, Ленинского района, дома, расположенные в границах улиц: Океанский проспект — Октябрьская — Партизанский проспект — проспект «Красного знамени» — Гоголя — Державина — Полонского — Прапорщика Комарова — Уборевича — Светланская — Амурская — Толстого — Гоголя — Некрасовская — Державина, а также улицы Корабельная набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома № 27,29, 37−48), а также Первореченского района по проспекту Острякова (дома № 2, 2а, 4а); проспекту «Красного знамени» (дома № 35−51); Партизанскому проспекту (дома № 35а-53).
Третий этап начнется с 29 мая и завершится 5 июня. Четвертый, завершающий этап, с 13 по 20 июня.
Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год — по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.