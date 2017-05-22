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03:28 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток на первом месте в рейтинге лучших городов России

Голосование проходит на сайте город-россии.рф.

Источник: VLADNEWS

Владивосток стал лучшим городом России по мнению пользователей сайта город-россии.рф.

Среди 10 городов России Владивосток занял первую строчку рейтинга — за город проголосовали 94 351 пользователь сайта. Вторую позицию занял Владикавказ — 90 642 проголосовавших, третью — Пенза, за которую свой голос отдали 86 660 человек.

Далее по списку Чебоксары, Курильск, Нальчик, Кострома, Томск и Тверь. Первую десятку рейтинга замкнул Хабаровск.

Стоит отметить, что в прошлом году Владивосток занял четвертую строчку рейтинга.

Напомним, голосование за лучший город России стартовало в январе нынешнего года. Участие в голосовании может принять каждый.

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